Киев, , 09:12 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 14 553 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализированы более 5 тыс. человек, 467 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Харьковской области — 1457 и 1255 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 887 338 случаев заражения, а также 38 225 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 11 680 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 457 пациентов скончались от последствий заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что Украина достигла пика заболеваемости третьей волны пандемии. Чиновник отметил стабилизацию показателей заболеваемости во многих регионах страны.

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