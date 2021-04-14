Москва, , 09:09 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») предложил отказаться от выплат иностранным производителям товаров и контента.

«Партия «Родина» исходя из национальных интересов граждан России предлагает существенно облегчить наше «налоговое бремя» и отказаться от выплат американским и иным иностранным производителям продуктов и контента», — отметил Журавлёв в Facebook.

Тем более, рассуждает парламентарий, что «в контексте интернета и Web 2.0 можно с уверенностью утверждать, что старые (еще XIX века) международные законы об авторском праве уже морально устарели и нуждаются в адаптации к современным информационным технологиям».

"Наша Родина будущего должна быть свободна от финансовых предрассудков», — уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, борьба с IT-гигантами за рекламное пространство, монопольно захваченное ими в интернете, приобретает международный характер. Вслед за Австралией Евросоюз готовит свод законов, согласно которым поисковые платформы обязаны будут платить информагентствам за новости.

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