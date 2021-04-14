Южно-Сахалинск, , 09:08 — REGNUM Пострадавший при взрыве на нефтяном месторождении Окружное в Смирныховском районе Сахалина мужчина скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствие выяснило, что 65-летний работник предприятия утром 8 апреля пришёл в помещение установки смешения бензиновых фракций для отбора пробы перерабатываемого бензина и выключения насоса. Во время работы произошло возгорание оборудования. Мужчина получил ожоги 2−3 степени более 80% тела.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Смирныховском районе Сахалина на территории производственной базы нефтяного месторождения Окружное 65-летний работник получил термические ожоги.