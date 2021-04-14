Берлин, , 09:09 — REGNUM В сети появились первые фотографии салона прототипа рестайлингового Porsche Cayenne. Снимки размещены на сайте Motor1.

Прототип рестайлингового Porsche Cayenne Motor1

Автомобиль был замечен на дороге во время тестирования в Германии. Удалось сфотографировать машину не только снаружи, но и внутри.

Судя по снимкам, в салоне обновлённого Porsche Cayenne есть новый селектор коробки передач и иной центральный тоннель, оформленный в духе Porsche 911 поколения 992.

Также новинка получит обновлённую «приборку». При этом мультимедийная система, скорее всего, останется прежней.

Линейка двигателей нового Cayenne останется прежней, однако существующие моторы могут подвергнуть доработке.

Больше информации о технической составляющей автомобиля появится ближе к официальной премьере, которая состоится в конце 2021 года либо в начале следующего года.

Ранее стало известно, что аукционный дом Mecum в Соединённых Штатах выставил на торги гоночный автомобиль Porsche 928, который способен разогнаться до 377 км/ч. Это авто самое быстрое из семейства 928. Торги будут длиться с 14 по 22 мая 2021 года.

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