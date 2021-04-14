Владивосток, , 09:10 — REGNUM Боевыми стрельбами завершились в Приморском крае масштабные двусторонние тактические учения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

«По замыслу учений, в учебном бою сошлись подразделения мотострелковой дивизии и отдельного соединения, первые выступали в качестве атакующих, вторые вели оборону… Были отработаны «танковая карусель», высадка десанта в тыл противника, а также ведение манёвренной обороны, действия обходящих отрядов и осуществление контрударов силами мотострелкового соединения», — говорится в сообщении.

В манёврах на полигоне Сергеевский в Приморском крае было задействовано около 500 единиц военной и специальной техники, а также порядка четырёх тысяч военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, которые были усилены группами из состава подразделений радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации, ВДВ, инженерных войск, войск РХБ защиты и ПВО.

Боевые стрельбы, венчающие учения, проводились из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А, самоходных гаубиц «Мста-С» и «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня, миномётных комплексов, а также из стрелкового оружия и гранатомётов.

Учениями, проходящими в рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения, руководила комиссия Генерального штаба ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провели военные учения на горном полигоне в Крыму.

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