Березники, Пермский край, , 09:07 — REGNUM В Березниках Пермского края до июля 2021 года планируют расселить девять домов и перенести сети водоснабжения, воздушные линии электроснабжения, автомобильную дорогу протяженностью 315 метров. Меры связаны с угрозой провала грунта, сообщает администрация города.

Стоит отметить, что ранее с целью ликвидации последствий техногенной аварии, произошедшей в 2006 году на БПКРУ-1 ПАО «Уралкалий», был разработан прогноз сдвижения земной поверхности. В его рамках в районе улицы Железнодорожная в посёлке Зырянка произошли изменения гидрогеологического режима и газогеохимического фона.

Чиновникам рекомендовали оградить опасную зону и расселить девять индивидуальных жилых домов, прекратить эксплуатацию нежилых зданий, а также перенести ряд коммуникаций. Все мероприятия необходимо выполнить до третьего квартала 2021 года.

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