Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве специалисты проведут комплексный ремонт памятника российскому государственному деятелю Петру Столыпину. Об этом 14 апреля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов рассказал, что работы будут проводиться на месте.

«Мы запланировали комплексный ремонт монумента, посвященного выдающемуся государственному деятелю Петру Аркадьевичу Столыпину. Бронзовый памятник высотой 4,6 метра стоит на гранитном постаменте. Авторы изобразили реформатора в полный рост с орденами на груди», — приводит сайт слова Емельянова.

Перед ремонтом памятник также будет очищен от загрязнений. Памятник Петру Столыпину установили в Москве в 2012 году возле Дома правительства.