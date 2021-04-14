Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Администрация США закупила 600 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Этого количества будет достаточно, чтобы вакцинировать всех граждан страны старше 18 лет. Об этом глава Белого дома Джозеф Байден заявил, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с членами Конгресса.

«Я уже говорил вам всем: я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин — не Johnson & Johnson и/или AstraZeneca. Таким образом, вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца», — подчеркнул американский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта будущие поставки вакцины Johnson & Johnson против коронавируса в США были приостановлены после того, как из-за ошибки на заводе-изготовителе были испорчены миллионы доз препарата. При этом отмечалось, что ошибка не влияет на дозы вакцины Johnson & Johnson, которые в настоящее время доставляются и используются в США, поскольку они были произведены в Нидерландах.

Накануне, 13 апреля, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центре по контролю и распространению заболеваний (CDC) заявили, что вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson следует приостановить «из соображений предосторожности».

Как заверил координатор Белого дома по реагированию на пандемию коронавируса Джефф Зайенц, отсутствие вакцины Johnson & Johnson не повлияет на план США по вакцинации, потому данный препарат использовался сравнительно редко на фоне других вакцин. Отмечается, что страна имеет достаточное количество доз вакцины Pfizer и Moderna, чтобы продолжить прививать граждан.