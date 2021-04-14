Еткуль, Челябинская область, , 09:05 — REGNUM В Еткульском районе Челябинской области на десять суток закрыли магазин «Продуткы», расположенный в селе Еманжелинка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

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Соответствующее решение ранее вынес суд. Основанием к этому стало нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения с целью профилактики коронавирусной инфекции. Оказалось, что в магазине не был налажен дезинфекционный режим, отсутствовало обеззараживание воздуха, также не проводилась дезинфекция инвентаря и оборудования.

Магазин принадлежит женщин-предпринимателю из Челябинска. В суде дама заявила, что её не предупредили о проведении проверки. Впрочем, суд установил, что проверка прошла на законных основаниях.