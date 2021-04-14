Джакарта, , 09:05 — REGNUM Столица Индонезии Джакарта названа одним из самых дорогих городов в мире, сообщает Antara.

Джакарта заняла 20-ю строчку в отчете, опубликованном Bank Julies Baer's Global Wealth and Lifestyle Report 2021.

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия признал, что был удивлен тем фактом, что Джакарту назвали одним из самых дорогих городов в мире.

«Позже мы проверим, почему так», — заявил заместитель губернатора Джакарты.

В отчете столица Индонезии признана дорогим городом на основании индикатора цен на товары, такие как электроника, автомобили, одежда и алкогольные напитки.

«Цены вполне доступные, в Джакарте нет ничего дорогого, всё в соответствии с нашими возможностями», — заявил Ахмад Риза Патрия.

Самым дорогим городом в мире был назван Шанхай, за ним следуют Токио, Гонконг, Монако и Тайбэй. Джакарта находится на 20-м месте, опередив Мумбаи, Мексику и Ванкувер.