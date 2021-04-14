Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 6:1.

В составе победителей голами отметились Конор Шири (8-я минута), Том Уилсон (12-я, в большинстве), шведский форвард Никлас Бекстрём (18-я, в большинстве), еще один шведский нападающий Карл Хагелин (19-я), Энтони Манта (30-я) и российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (46-я), который также отличился одной результативной передачей.

Автором единственной шайбы «Флайерз» стал Шон Кутюрье (9-я) минута,

Российский голкипер «Вашингтон» Илья Самсонов смог отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, его одноклубник — защитник Дмитрий Орлов — записал на свой счет одну результативную передачу. Российские форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, это третья подряд победа «Вашингтона», который 16 апреля встретится с клубом «Баффало Сэйбрз». «Филадельфия» потерпела второе подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Питтсбург Пингвинз».