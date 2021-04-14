Кызыл, , 09:02 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 26-летняя местная жительница по обвинению в причинении смерти по неосторожности 1,5-месячному ребёнку. Трагедия произошла ночью 26 декабря 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в ту ночь женщина легла спать вместе с новорожденной дочерью на диване. Во сне она придавила органы грудной клетки ребёнка, которая «в силу своего беспомощного состояния не могла принять какие-либо меры к самосохранению».

«В результате неосторожных действий обвиняемой малолетней девочке причинена механическая асфиксия, причинившая тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, отчего последняя скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: В Туве вынесли приговор матери, придавившей во сне свою дочь