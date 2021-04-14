Кушва, Свердловская область, , 09:03 — REGNUM Жительницу Кушвы (Свердловская область) Наталью Б. признали виновной в хищении свыше 23 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданку осудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвиняемой назначили два года исправительной колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей.

Было выявлено, что Б., работавшая помощником финансового директора ООО «Завод транспортного оборудования», похитила средства организации. Женщина «изготовила фиктивные договоры, счета на оплату и акты выполненных работ, в соответствии с которыми две организации и предприниматель оказали заводу транспортные услуги».

Также с осуждённой взыскан ущерб в размере 23 млн. рублей в пользу предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, за I квартал в Свердловской области зарегистрировали 13 553 преступления.

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