Джизак, Узбекистан, , 08:59 — REGNUM В узбекистанском Джизаке взорвался баллон с метаном, установленном на мусоровозе. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУБДД Узбекистана.

Взрыв произошел 13 апреля в 7:40 (5:40 мск) во время движения грузовика. В момент взрыва на тротуаре, ярдом с проезжающим мусоровозом, стояли мужчина с ребенком.

Оба получили травмы и госпитализированы в тяжелом состоянии. Повреждения также получили три легковых автомобиля. Отмечается, что мусоровоз принадлежит государственному предприятию «Чистая территория».

По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за чрезмерной заправки баллона газом. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.