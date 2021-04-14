Москва, , 08:58 — REGNUM При выборе качественного антисептика для рук в первую очередь нужно проверить наличие государственной регистрации. Согласно ГОСТу, на упаковке кожного антисептика должен быть номер свидетельства о госрегистрации, сообщили в Роспотребнадзоре.

Для профилактики коронавируса нужно использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%. Также, в состав антисептика могут входить увлажняющие кожу компоненты.

Стоит обратить внимание, если на упаковке написано, что антисептик «убивает вирус SARS-CoV-2», то это маркетинговый ход. Нужно прочитать инструкцию по применению, где перечислены микроорганизмы, против которых работает антисептик.

Как сообщало ИА REGNUM, лучше выбирать антисептик с широким спектром действия, который в период распространения ОРВИ сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.

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