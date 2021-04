Стокгольм, , 08:58 — REGNUM Издательская компания Raw Fury и студия Out of the Blue назвали сроки релиза популярной приключенческой игры-головоломки Call of the Sea на платформе PlayStation. Об этом 14 апреля сообщил портал Gematsu.

Игра выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 в мае 2021 года. Стоит отметить, что её релиз на Xbox Series, Xbox One и ПК состоялся 8 декабря 2020-го.

https://twitter.com/COTSGame/status/1382000630386987008

Сюжет Call of the Sea рассказывает о женщине, которая в 1934 году в ходе поисков пропавшего мужа оказалась на одном из островов Тихого океана. Игра разрабатывалась на основе «движка» Unreal Engine 4.

