Чита, , 08:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 14 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 41 779 человек, причём 37 из них обнаружили за последние сутки).

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Вместе с тем 40 309 пациентов (+57 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 811 человек (+2 за последние сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 42 (-9 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 пациент (-9 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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