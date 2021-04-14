Саратов, , 09:51 — REGNUM В Саратовской области за сутки носителем коронавируса стал 141 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 зарегистрирован, по информации на 14 апреля, у 56 840 жителей области. Днем ранее заболели 139 человек. Выздоровели за все время 51 443 пациента, за сутки — 115 человек. Скончались 879 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили наибольшее число заражений — 75 случаев, в Энгельсском районе — 13, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония подтвердилась у 31 пациента.

ИА REGNUM напоминает, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от преждевременных заявлений об окончании пандемии в РФ.

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