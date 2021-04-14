Самара, 14 апреля 2021, 08:57 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен по 28 апреля включительно в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.
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Сообщается, что по области также продлили запрет на пребывание несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей.
Отмечается, что в регионе фиксируется снижение заболеваемости внебольничной пневмонией и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей на 12,6% и 4,7% соответственно.
Пресс-служба оперативного штаба передает слова министра здравоохранения региона Армена Беняна, который сообщил, что число инфекционных коек в области в настоящее время составляет 4547 мест, при этом 1,5 тысяч коек остаются свободными.
По словам Беняна, вакцинация в регионе проходит в 164 прививочных пунктах, в том числе в 19 мобильных. По области поставили прививки свыше 224 тысяч желающих, при этом свыше 147 тысяч завершили вакцинацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил увеличить объёмы вакцинации от пневмококка.