Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибла 55-летний пешеход. Трагедия произошла утром 14 апреля в микрорайоне Верхняя Берёзовка, сообщает портал «Байкал-Daily».

По данным ГИБДД, водитель внедорожника Toyota Kluger сбил женщину на дороге. Как отмечается, ранее он уже был лишён права управления автомобилем.

«Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,39 мг/л», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершилось следствие по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя посёлка Вахрушев, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле сбил двух подростков.

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