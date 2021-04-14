Челябинск, , 08:53 — REGNUM В Челябинской области пресекли попытку незаконного ввоза из Казахстана запрещённого табака, нелегального алкоголя и семян кукурузы без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Пресс-секретарь ведомства Александр Земсков отмечает, что в грузовике, который следовал в Екатеринбург, таможенники обнаружили 2,6 тонн семян кукурузы элитных сортов без полагающегося для них фитосанитарного сертификата, 178 бутылок коньяка, не имеющих российских акцизных марок, а также 1440 упаковок некурительного табака. По факту нарушения правил ввоза подкарантинной продукции заведено административное производство.

Товар был возвращён на территорию Казахстана. Отметим, попытки нелегального ввоза разных товаров в Россию на Южном Урале пресекались и ранее.