п. Новая Разводная, , 08:53 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились признания незаконной аренды земельного участка на берегу Иркутского водохранилища. Как сообщает пресс-служба ОНФ, речь идёт об отчуждении земли в черте поселка Новая Разводная, находящегося в федеральной собственности. Незаконность признала Байкальская природоохранная прокуратура. Это может стать прецедентом в регионе, считают в ОНФ.

«Иркутяне жаловались на самозахват земли и ограничение доступа к береговой линии. Совместно с надзорными органами и представителями местной администрации мы выехали на место и выявили ряд нарушений. Увидели, что на отгороженном земельном участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства, была организована стоянка для катеров», — пояснила руководитель регионального исполкома ОНФ в Иркутской области Елена Зубун. Ранее активисты Народного фронта добивались прекращения противоправной деятельности арендатора земельного участка в акватории Иркутского водохранилища. Участок предоставлялся ему якобы для сельхозпроизводства всего за 2100 руб. 56 коп. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года только вмешательство Байкальской природоохранной прокуратуры помогло остановить незаконную вырубку леса в водоохранных зонах Усть-Илимского, Богучанского, Братского водохранилищ: ввиду отсутствия правильного лесного проектирования эти леса были отнесены к категории эксплуатационных.

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