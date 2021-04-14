Лозовая, , 08:51 — REGNUM В городе Лозовая Харьковской области полиция задержала двух сотрудниц почтового отделения, которых подозревают в краже 500 тыс. гривен или чуть меньше $18 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

В правоохранительные органы обратился директор почтового отделения. По его словам, сотрудники, развозившие деньги на служебном автомобиле, заметили исчезновение мешка с деньгами.

Правоохранители выяснили, что 31-летняя кассир, выдававшая деньги, могла похитить один мешок с деньгами и передать его 38-летней женщине, заместителю директора почтового отделения.

Недостающие деньги были обнаружены по месту жительства одной из подозреваемых. Женщинам грозит до восьми лет тюрьмы.

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