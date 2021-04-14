Сеул, , 08:56 — REGNUM По подсчётам, в 2020 году в арсенале КНДР находилось от 67 до 116 единиц ядерного оружия, а к 2027 году их число может увеличиться до 242 единиц. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на совместный аналитический отчёт Института политических исследований «Асан» и американской некоммерческой организации RAND.

По оценкам, в 2017 году в арсенале Северной Кореи находилось от 30 до 60 единиц ядерного оружия. А объём создаваемого оружия в год составляет от 12 до 18 единиц. В связи с этим, к 2027 году в арсенале КНДР может находиться от 151 до 242 единиц ядерного оружия и десятки межконтинентальных баллистических ракет.

Отмечается, что данный отчёт основан на оценке количества расщепляющего материала, такого как плутоний и обогащённый уран, который мог произвести Пхеньян.

В отчёте также говорится о том, что Сеул и Вашингтон должны активизировать свои усилия против применения ядерного оружия КНДР.