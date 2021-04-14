Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае отмечен подъем клещевой активности. За медпомощью уже обратились пять человек, пострадавших от укусов клещами. Среди пострадавших двое детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно лабораторным исследованиям, в двух случаях у клещей выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, в одном — гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Пермякам напоминают, что к мерам специфической профилактики относятся прививки против клещевого энцефалита. Поскольку Прикамье является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территорией, то жителям не рекомендуют употреблять сырое молоко коз, овец, коров. Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и приготовленные из него продукты.

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