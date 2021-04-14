Пекин, , 08:58 — REGNUM Китайские специалисты разработали первую в стране вакцину от коронавируса на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Подобные препараты есть у компаний Pfizer и BioNTech, а также у Moderna, сообщает 14 апреля газета South China Morning Post.

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В разработке вакцины ARCoV участвуют компании Abogen Biosciences и Walvax Biotechnology, а также Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. В мае стартует третья фаза клинических испытаний нового препарата.

Глава Abogen Biosciences Ин Бо заявил, что по эффективности вакцина ARCoV не уступает двум зарубежным мРНК-препаратам — вакцинам Pfizer-BioNTech и Moderna. Об этом говорят результаты испытаний.

Массовый выпуск ARCoV намечен на третий квартал. Сначала препарат будут производить в количестве 120 млн доз в год. Производство наладят на предприятии Walvax Biotechnology в провинции Юньнань на юго-западе КНР.

Препарат можно будет неделю хранить при комнатной температуре, тогда как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna требуют заморозки.

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