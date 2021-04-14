Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который 4 апреля осквернил оскорбительной надписью памятник жертвам устроенного нацистами геноцида евреев в городе Пушкин. Вандалом оказался 16-летний учащийся колледжа. Он ответит по закону за своё преступное деяние.

Как рассказали 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подозреваемый в вандализме подросток был задержан накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России совместно с сотрудниками уголовного розыска Пушкинского района.

«По версии следствия, он целенаправленно приобрел в магазине баллончик с краской, после чего поехал в г. Пушкин, где совершил данное преступление. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Памятник жертвам геноцида еврейского населения города Пушкин в годы Великой Отечественной войны был открыт 13 октября 1991 года, в 50-ю годовщину массовых расстрелов еврейского населения города, оккупированного гитлеровцами осенью 1941 года. Композиция работы архитектора Бориса Бейдера состоит из плиты в виде трех усеченных призм и скульптуры «Формула скорби» скульптора Вадима Сидура.

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