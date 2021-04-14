Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM Россия проведёт неформальную виртуальную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по защите Сирии и других стран от бездоказательных обвинений, касающихся применения оружия массового поражения. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём телеграм-канале.

Неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества, именуемое «формулой Арриа», состоится 16 апреля, уточнил он. Мероприятие посвящено защите развивающихся государств от политического давления. Оно проявляется в бездоказательных обвинениях об использовании оружия массового поражения.

«Особый фокус, разумеется, на Сирию, которая подвергается особо изощренной кампании со стороны западных государств в последнее время», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что российская сторона встревожена политизацией работы Организации по запрещению химического оружия. На предстоящей встрече выступят эксперты в области нераспространения химоружия, чьи имена пока не раскрываются.

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