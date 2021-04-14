В Тамбове 14 апреля 2021 года произошло обрушение кровли и верхнего этажа здания диспетчерской на территории ТЭЦ в проезде Энергетиков. Причины ЧП выясняются, есть пострадавшие. В городе приостановили подачу тепла и горячей воды. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

МЧС России

08:49 14.04.2021 Проверку после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ в Тамбове начали следователи. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тамбовской области. Читайте также: СК РФ начал проверку по факту обрушения здания в Тамбове

08:52 14.04.2021 Уточняется, что утром 14 апреля на территории ТЭЦ города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего этажа здания диспетчерской. Также указывается, что на месте инцидента работают спасательные службы, сотрудники которых достали из-под завалов двух работников. Пострадавших направили в медучреждение.

08:54 14.04.2021 «По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

09:06 14.04.2021 Управление МЧС по Тамбовской области 14 апреля 2021 года сообщило об обрушении крыши и части стены административного здания в проезде Энергетиков в Тамбове. ИА REGNUM выяснило, на чьей территории произошло ЧП. Читайте также: ЧП в Тамбове: при чём тут миллиардер Прохоров?

09:21 14.04.2021 На данный момент известно о двух пострадавших работниках ТЭЦ — их из-под завалов извлекли спасатели. Сейчас оба пострадавших госпитализированы.