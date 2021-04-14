Обрушение на территории ТЭЦ в Тамбове – все новости
Проверку после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ в Тамбове начали следователи. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тамбовской области.
Читайте также: СК РФ начал проверку по факту обрушения здания в Тамбове
Уточняется, что утром 14 апреля на территории ТЭЦ города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего этажа здания диспетчерской. Также указывается, что на месте инцидента работают спасательные службы, сотрудники которых достали из-под завалов двух работников. Пострадавших направили в медучреждение.
«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Управление МЧС по Тамбовской области 14 апреля 2021 года сообщило об обрушении крыши и части стены административного здания в проезде Энергетиков в Тамбове. ИА REGNUM выяснило, на чьей территории произошло ЧП.
Читайте также: ЧП в Тамбове: при чём тут миллиардер Прохоров?
На данный момент известно о двух пострадавших работниках ТЭЦ — их из-под завалов извлекли спасатели. Сейчас оба пострадавших госпитализированы.
По сообщению МЧС, обрушение произошло в 4:40 по местному времени.
В Тамбове два человека пострадали при обрушении здания на территории ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».
Читайте также: Два человека госпитализированы после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове
В Тамбове 14 апреля без горячей воды и отопления остались около 60% горожан. Из-за обрушения кровли главного щита управления станцией подачу отопления и горячей воды «в контуре ТЭЦ» временно приостановили. В зону отключения попали больше половины жителей города.
Подробности в материале: Больше половины Тамбова осталось без горячей воды из-за обрушения на ТЭЦ
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль проведение проверки по факту обрушения кровли здания на территории ТЭЦ. Также ведомство проконтролирует вопросы снабжения населения коммунальными услугами.
Подробности в материале: Прокуратура организовала проверку после обрушения рядом с ТЭЦ в Тамбове
В Тамбове на месте обрушения кровли и верхнего этажа здания диспетчерской работают аварийно-спасательные службы, следователи и криминалисты Следственного комитета. Начались восстановительные работы.
Об этом: В Тамбове после ЧП на ТЭЦ горячую воду обещают вернуть к ночи
«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы уже сегодня к ночи вернуть тамбовчанам горячую воду», — прокомментировал управляющий директор Тамбовского филиала «Квадры» Артем Уворвихвост.
В Тамбове после обрушения кровли и верхнего этажа одного из зданий на территории ТЭЦ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводят допросы и изымают необходимую документацию.
Читайте также: В Тамбове после обрушения здания на территории ТЭЦ возбудили уголовное дело
Стоит напомнить, что в апреле 2021 года ЧП произошло и на ТЭЦ в городе Барнауле Алтайского края. Обрушилась верхняя часть второй дымовой трубы барнаульской ТЭЦ-2. Разрушен конвейер подачи топлива.
Читайте также: Обрушение трубы ТЭЦ-2 в Барнауле было ожидаемо?
15 апреля в Тамбове заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление накануне выпустила администрация города.
На Тамбовской ТЭЦ ведутся восстановительные работы после обрушения кровли главного щита управления станцией, сообщили 14 апреля в пресс-службе филиала ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация». Основное оборудование ТЭЦ не пострадало. Сейчас разбирают завалы в поврежденном здании.
Читайте также: В обрушившемся здании Тамбовской ТЭЦ разбирают завалы
Видео с последствиями обрушения верхнего этажа здания на территории Тамбовской ТЭЦ опубликовано на официальном Youtube-канале Следственного комитета РФ. На записи видны повреждения, о которых ранее сообщали ПАО «Квадра» и следственные органы: крыша и верхний этаж трехэтажного административного здания обрушились.
Читайте подробнее: СК опубликовал видео с места обрушения здания диспетчерской ТЭЦ в Тамбове
На Тамбовской ТЭЦ после отключения вводят в работу турбину № 7 и котел № 9. Горячая вода, предположительно, вернётся в попавшие в зону отключения дома к ночи 14 апреля.
Читайте подробнее: На Тамбовской ТЭЦ вводят в работу турбину и котёл
О спасении людей из-под завалов здания диспетчерской ТЭЦ рассказал начальник управления региональной безопасности области Александр Ефименко. В здании на момент обрушения находились четыре человека. Двое из них выбрались из-под завалов самостоятельно. Другим двоим понадобилась помощь спасателей. Спасатели сами рисковали жизнью, потому что плита могла обрушиться дальше в любой момент.
Читайте подробнее: В администрации рассказали о спасении людей из-под завалов Тамбовской ТЭЦ