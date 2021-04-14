Варшава, , 08:46 — REGNUM Польская студия Covenant анонсировала приключенческую стратегическую игру Gord в жанре тёмного фэнтези. Об этом 14 апреля сообщил портал DSOGaming.

Разработчики отметили, что в этой однопользовательскую игре будут присутствовать элементы выживания, геймеры смогут строить города и выполнять квесты. Кроме того, сценарии в Gord будут генерироваться процедурно. Студия выложила в сеть анонсирующий трейлер и сообщила, что релиз игры состоится на ПК в 2022 году.

Covenant была основана бывшим продюсером CD Projekt RED Стэном Джастом, который также работал со студией 11-bit. Он, в частности, принимал участие в разработке игры «Ведьмак 3: Дикая охота» и её дополнений.

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