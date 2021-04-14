Калуга, 14 апреля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Калуге взято на контроль расследование уголовного дела по факту сообщения неустановленном лицом заведомо ложной информации о готовящемся взрыве в детских дошкольных учреждениях города. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Скрин страницы правительства Калужской области «ВКонтакте».

По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Калуге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование. По информации органов образования Калуги 14 апреля, все детские сады, в которых накануне прошла массовая эвакуация воспитанников и сотрудников, возобновили работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 13 апреля из-за электронного письма о минировании массово эвакуировали почти 12 тыс. воспитанников детских садов. Хакеры шантажировали местных чиновников угрозами взрывов в детсадах, если им не выплатят деньги. Проверка не обнаружила взрывных устройств в дошкольных учреждениях.