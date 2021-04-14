Казань, , 08:52 — REGNUM В Татарии декларационная кампания текущего года, проходящая с 1 января до 30 апреля, должна принести в казну более 1 млрд рублей. Об этом заявил руководитель упраления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Свои декларации должны предоставить предприниматели на общей системе налогообложения, физические лица (арендодатели квартир, победители лотерей до 15 тыс. рублей) и другие. От них до конца апреля налоговая служба ожидает отчетности по форме 3-НДФЛ.

«До конца апреля мы ожидаем получения порядка 90 тыс. деклараций от физлиц, которые должны продекларировать свои доходы и уплатить, по нашим прогнозам, около 1 млрд рублей налога», — уточнил Сафиуллин.

По состоянию на 1 апреля уже предоставили более 245 тыс. деклараций 3-НДФЛ. Сдать отчетность можно без посещения налогового органа, зайдя в личный кабинет налогоплательщика для физлиц на сайте ФНС. Количество деклараций, подаваемых в электронной форме, растет. Личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 1 млн физлиц, или 60−70% налогоплательщиков РТ.

В этом году декларационная кампания имеет нововведения для нарушителей. Те, кто не отчитается о доходах, все равно получат уведомления (суммы к уплате рассчитают сами налоговики). При этом к сумме налога прибавится штраф и начисленные пени за просрочку, добавил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 13 муниципальных служащих администрации Октябрьского района привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации».

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