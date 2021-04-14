Москва, , 08:42 — REGNUM Роспотребнадзор за 2020 год изъял из торгового оборота и уничтожил 319 тонны некачественной плодоовощной продукции (за 2019 год — 657 тонн), сообщили в пресс-службе ведомства.

За год по разным показателям было исследовано более 120 тысяч проб плодоовощной продукции. Выявлены множественные несоответствия гигиеническим нормативным требованиям.

Специалистами Роспотребнадзора в овощах и фруктах обнаружены химические контаминанты (микроорганизмы, оказывающие негативное воздействие на здоровье человека). Наиболее высокая доля вредных веществ выявлена в бахчевых культурах

Как сообщало, Роспотребнадзор за 2020 год изъяла из торгового оборота и уничтожила 23 тонны некачественных кондитерских изделий.

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