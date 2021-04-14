Владивосток, , 08:45 — REGNUM Новым главным наставником владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» стал Сергей Востриков. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

При этом сроки соглашения, заключенного руководством «Адмирала» с 57 — летним специалистом не уточняются.

Отметим, ранее Востриков был главным тренером клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команду Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». Во время своей игровой карьеры играл за «Торпедо» из Тольятти (в настоящее время — «Лада»), «Химик» из Воскресенска и московский ЦСКА.

Напомним, 31 марта клуб «Адмирал» приняли в Континентальную хоккейную лигу, допустив к участию в следующем сезоне, с условием погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. В сезоне 2020/21 владивостокская команда не участвовала в регулярном чемпионате КХЛ из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, были перенаправлены на борьбу с пандемией коронавируса.