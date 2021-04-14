Уфа, 14 апреля 2021, 08:47 — REGNUM Помощница депутата Госдумы, проживающая в Сибае, погибла в дорожно-транспортном происшествии в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил депутат Госдумы Зариф Байгускаров («Единая Россия») на своей странице в социальной сети.
Он рассказал, что ранее разговаривал с девушкой и она сообщил ему о своей работе, о том, что ей приносит удовольствие помогать людям.
По информации некоторых СМИ, ДТП произошло вечером 11 апреля в Белорецком районе. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Hiace», взял с собой попутчиков, в числе которых была и 24-летняя помощница депутата. Автомобиль направлялся в Уфу. В какой-то момент автотранспортное средство вылетело в кювет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погиб водитель мопеда в ДТП с троллейбусом.