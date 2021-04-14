Уфа, , 08:47 — REGNUM Помощница депутата Госдумы, проживающая в Сибае, погибла в дорожно-транспортном происшествии в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщил депутат Госдумы Зариф Байгускаров («Единая Россия») на своей странице в социальной сети.

«В страшном ДТП оборвалась жизнь светлого человека нашей команды из Сибая Азалии Киекбаевой. Ей было всего 24 года. Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям. Целеустремленная Азалия всегда и во всем была лучшей, прожила свою короткую, но яркую жизнь добросовестно и честно. Без неё не могу представить дружеские встречи нашей команды», — сообщил Байгускаров.

Он рассказал, что ранее разговаривал с девушкой и она сообщил ему о своей работе, о том, что ей приносит удовольствие помогать людям.

«Искренне выражаю соболезнования сестре-близнецу Камилле, родителям Азалии, всем родным и близким!», — сообщил депутат.

По информации некоторых СМИ, ДТП произошло вечером 11 апреля в Белорецком районе. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota Hiace», взял с собой попутчиков, в числе которых была и 24-летняя помощница депутата. Автомобиль направлялся в Уфу. В какой-то момент автотранспортное средство вылетело в кювет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии погиб водитель мопеда в ДТП с троллейбусом.