Москва, , 08:40 — REGNUM Уже до конца 2021 года в Арктике на боевом дежурстве должны находиться пять радиолокационных станций (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей «Резонанс-Н». Как заявил генеральный директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Резонанс» Александр Шрамченко, третья станция будет поставлена на боевое дежурство на Новой Земле в мае-июне текущего года.

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Он добавил, что РЛС на Новой Земле введена в штат радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

«К концу текущего года планируется ввод в строй ещё двух РЛС «Резонанс-Н» в арктической зоне — в Гремихе и в Заполярном», — отметил в беседе с ТАСС Шрамченко.

Развернутая в Заполярном в 30 км от российско-норвежской границы станция «позволит обеспечить круглосуточный контроль воздушного пространства над северными территориями Норвегии и Финляндии», отметил руководитель центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, первую РЛС «Резонанс» вооружённые силы РФ получили ещё в 2014 году. Возможности РЛС «Резонанс-Н» очень высокие. Она способна видеть крылатые, баллистические ракеты, воздушные объекты, выполненные по технологии «стелс», а также гиперзвуковые цели.