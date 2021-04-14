Москва, , 08:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин свои указом лишил постов в руководстве Росгвардии пяти генералов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Парламентарий в своем телеграм-канале опубликовал фотографии документа.

Сняты со своих постов заместитель директора Росгвардии — главнокомандующий войсками Нацгвардии Юрий Бабкин, начальник главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, начальник Пермского военного института генерал-майор Владимир Купавский, начальник главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин.

Всего, согласно документу, три человека были освобождены от занимаемых должностей, пять — уволены с военной службы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росгвардия была создана в апреле 2016 года и на днях отпраздновала юбилей — 5 пять лет. Ведомство охраняет особо важные объекты атомной отрасли, системы энергетики и водоснабжения, следит за оборотом оружия, помогает в борьбе с преступностью и терроризмом. Госдума регулярно принимает законы, наделяющие Росгвардию новыми полномочиями.

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