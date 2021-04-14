Чита, , 08:39 — REGNUM В рамках массовой вакцинации от коронавируса Забайкалье 14 апреля пришло ещё почти 17 тысяч доз инъекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, препарат распределят по прививочным пунктам края.

«В регионе продолжается поставка доз вакцины от коронавируса. Сегодня приняли партию из 16 800 доз инъекции от COVID-19. За весь период вакцинации в регион поступило более 122 тысяч доз инъекции», — пояснила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: по состоянию на 13 апреля 40 252 пациента (+80 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 809 человек (+2 за последние сутки).

Всего в крае работает 58 стационарных и 14 передвижных пунктов вакцинации. Иммунитет от коронавируса получили уже 87 295 забайкальцев, из них 50 360 человек ввели два компонента инъекции (полностью вакцинированы).

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