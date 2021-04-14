Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение не только о проведении военного парада, салюта, но и шествия «Бессмертного полка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В военном параде будут участвовать 3750 человек и 159 единиц техники. Если позволит погода состоится и авиационный парад в составе 30 единиц авиации. Репетиции начнутся 26 апреля. Они будут вечерними. Запланировано три репетиции с привлечением техники, в том числе 7 мая — генеральный прогон.

«В этом году все приглашения на парад будут именными. Мы будем учитывать факт вакцинации приглашенных гостей от COVID-19, либо высокий показатель титра на антитела к коронавирусу», — сообщила заместитель мэра Хабаровска Елена Лагошина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока продолжают подготовку к празднованию 9 Мая — одним из зрелищных мероприятий станет реконструкция атмосферы Дня Победы 1945 года с танцами под музыку 30 — 40-х годов в исполнении военного духового оркестра.