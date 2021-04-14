Пермь, , 08:39 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют подтопление 25 населенных пунктов в десяти муниципальных образованиях. Об этом на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности доложил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Шарапов.

Он отметил, что не во всех муниципалитетах приняты необходимые меры для защиты населения. «Самый высокий риск подтопления вероятен в северных и западных территориях края. Это 12 населенных пунктов Гайнского городского округа, а также городских округов Кудымкар и Соликамск. В остальных округах риск подтоплений есть, но в меньшей степени», — сказал Шарапов.

По данным ГУ МЧС по Прикамью, 10 апреля произошло подтопление села Тохтарево в Суксунском городском округе. Из-за неподготовленности дренажных каналов в воде оказалось семь приусадебных участков и один дом.

Александр Шарапов подчеркнул, что этот случай не единичный. Антилидером по числу таких происшествий является Куединский муниципальный округ, где из-за неготовности коммунальных систем подтопления произошли в шести населенных пунктах.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание глав муниципальных образований на персональную ответственность за обеспечение безопасности населения при прохождении паводка. «Все недочеты необходимо исправить, потому что от этого зависит благополучие людей», — поручил глава региона, добавив, что времени на это очень мало, поскольку Прикамье уже находится в паводковой ситуации.