Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2229 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате — 612, Нур-Султане — 465, Алма-Атинской области — 226, Карагандинской области — 197. Общее число выявленных случаев достигло 276 054.

По состоянию на 14 апреля выздоровели 237 446 человек, скончались 3286 пациентов. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 539 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 50 304 человека, скончались 736 пациентов.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В апреле было зарегистрировано рекордное число новых случаев — 2842.

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