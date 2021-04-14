Сараево, , 08:40 — REGNUM Европейский союз полностью привержен суверенитету, единству и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Об этом, как передает боснийское новостное агентство N1, сообщил 13 апреля представитель делегации ЕС в этой стране.

«Вместе с нашими государствами-членами мы полностью и твердо поддерживаем перспективу Боснии и Герцеговины по вступлению в Европейский союз. Вместе с нашими международными партнерами мы поддерживаем Боснию и Герцеговину на пути к членству в ЕС. 2021 год, который не является выборным, дает возможность Боснии и Герцеговине ускорить процесс реформ, касающихся 14 ключевых приоритетов списка требований Европейской комиссии для членства этой страны в ЕС», — пояснил представитель делегации ЕС.

Напомним, в феврале 2016 года Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Европейский союз. 9 декабря 2016 года Босния и Герцеговина получила вопросник о вступлении от Европейской комиссии, ответы на который были представлены в феврале 2018 года.