Кызыл, , 08:37 — REGNUM В Туве число потребителей газа ежегодно сокращается. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, в настоящее время используют газ в быту жители 75 квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К этому приводит то, что регион не имеет развитую систему газопроводов и не подключена к единой системе газоснабжения России. Доставка сжиженного газа ведётся автотранспортом, что сказывается на его цене. Тем не менее, использование СПГ глава назвал единственным реалистичным вариантом газификации республики.

«Обязательным условием реализации данного варианта развития является закупка газовозов (криогенная цистерна) для транспортировки от производителя до мест хранения и регазификации. Предварительная средняя стоимость газовоза составляет — 16 млн рублей», — отметил он.

Всего республике требуется пять подобных машин.

Менее реалистичным является вариант газификации республики в рамках проекта «Сила Сибири-2».

«Схема развития газификации «Сила Сибири — 2» Красноярский край — Республика Тыва — Иркутская область — Республика Бурятия — Забайкальский край», — уточнил Вячеслав Ховалыг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он в докладе президенту Владимиру Путину связал вопрос газификации республики с проблемами экологии. По его словам, из-за особенностей рельефа и большого частного сектора сильно страдает от загрязнения воздуха Кызыла.

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