Москва, , 08:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении со службы и освобождении от занимаемых должностей ряда высокопоставленных должностных лиц Росгвардии. Среди них начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн («Единая Россия») в Telegram.

По информации, предоставленной депутатом, Рамонова не уволили, а освободили от должности. Напомним, он возглавлял управление Росгварлии в РСО-Алании с 2016 года. До этого назначения он в течение пяти лет работал заместителем министра внутренних дел Северной Осетии.

За годы службы Рамонов был награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.