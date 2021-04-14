Москва, 14 апреля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении со службы и освобождении от занимаемых должностей ряда высокопоставленных должностных лиц Росгвардии. Среди них начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов, сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в Telegram.

15.rosguard.gov.ru Эльбрус Рамонов (в центре)

По информации, предоставленной депутатом, Рамонова не уволили, а освободили от должности. Напомним, он возглавлял управление Росгвардии в РСО-Алании с 2016 года. До этого назначения он в течение пяти лет работал заместителем министра внутренних дел Северной Осетии.

За годы службы Рамонов был награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.