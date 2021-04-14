14 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Вторые сутки в китайской сети не утихает негодование обычных пользователей в связи с решением Японии слить я море зараженную воду с АЭС «Фукусима». Чем непреклонней Япония, тем бескомпромиссней китайский обыватель в своем гневе...

Цинь Шихуан, , 09:32 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил во время очередной пресс-конференции 13 апреля, что на АЭС «Фукусима» в Японии произошла авария высшего уровня опасности, а производимые АЭС сточные воды кардинально отличаются от воды при нормальном режиме эксплуатации, в противном случае Японии не было бы нужды сливать зараженную воду в Японское море.

Авария на Фукусиме Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Япония должна честно реагировать на мнения авторитетных экспертов и институтов, многие из которых считают сброс радиоактивной воды в море опасным. Второй день подряд на этом фоне в китайской сети не утихают споры. Около 10 тыс. комментариев оставили китайские пользователи под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

«Это же ужасно! Неужели Япония решила по всему миру ударить биохимическим оружием???» — задал вопрос пользователь «Нань-Нань CYNN».

Эта ветка обсуждения стала крайне популярной, собрав более 700 комментариев. Пользователь «Почему чай без молока?» заметил, что не уверен насчет появления в будущем сверхлюдей, а вот появление монстров становится все более возможным.

Эксперт МАГАТЭ на атомной электростанции Фукусима IAEA Imagebank

Другой комментатор предложил вывозить ядерные сточные воды для сброса в озеро Мичиган, расположенное в США. Очень многие поддержали это решение, отметив, что Япония и США являются врагами всего человечества.

«Эгоизм Японии, двойные стандарты Запада и притворство глухонемых! Эти бесчеловечные гады будут прокляты Небесами», — заметил комментатор «Дзынь-дзынь».

Очень многие отметили, что вообще-то океан — это достояние всего человечества, а не Японии, поэтому его загрязнение принесет беды всему миру. Кто-то сетовал на то, что почему-то молчит Грета Тунберг, когда она так нужна человечеству.

«Помнится, поводом к нападению на Ирак Соединенными Штатами был мешок стирального порошка. И вот теперь Япония сбрасывает в море ядерные отходы. А США не только не пукнут ничего против, но и поддерживают», — возмутился пользователь «Это рыбный соус».

Китайское правительство должно разработать с российскими экспертами план водородной бомбардировки АЭС «Фукусима». Можно даже не спрашивать мнения японцев, потому что эти черти не понимают человеческую речь!» — негодует «Барбекю из большого свиного копыта».

Моряки ВМС США моют палубу авианосца USS Ronald Reagan, находящегося у берегов Японии, чтобы удалить возможное радиационное загрязнение

Данное предложение нашло широкий отклик среди комментаторов. Многие отметили, что побороть творимое Японией и США зло можно только вместе с Россией. Тем более что у России был опыт собственной ядерной трагедии.

«Советский Союз принес большие жертвы во время аварии на АЭС в Чернобыле, чтобы спасти Европу, но был очернен за это Соединенными Штатами. Теперь давайте глянем, как США относятся ко злу, творимому Японией!» — отмечает «Ничего страшного, я все время здесь».

Кто-то предложил организовать бойкот японских товаров в знак протеста против безответственного и наплевательского отношения Японии. Подавляющее большинство уверено, что разговоры с Японией делу не помогут, потому что ей и Западу традиционно плевать на остальной мир.