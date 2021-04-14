Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Уэнди Шерман на посту первого заместителя госсекретаря страны. Трансляцию заседания 14 апреля вел телеканал С-SPAN.

За кандидатуру Шерман высказались 56 сенаторов, еще 42 проголосовали против нее. В ближайшее время новый замгоссекретаря США должна быть приведена к присяге.

При этом в марте, в ходе слушаний по рассмотрению ее кандидатуры Шерман заявила, что ею будут предприняты все усилия для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Отметим, Уэнди Шерман находилась на посту заместителя госсекретаря по политическим делам с 2011 по 2015 год в администрации президента США Барака Обамы.