Москва, , 08:39 — REGNUM Тринадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 100 тонн гуманитарного груза. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов 13-я российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар и обеспечила доставку 100 тонн груза в Кельбаджарский район», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в составе доставленного в район груза — строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

В настоящее время российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года. Всего тринадцатью автомобильными колоннами было перевезено около 2200 тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии российские сапёры очистили от мин и снарядов около 2000 гектаров территории и 605 километров дорог.

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