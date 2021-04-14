Чита, , 08:34 — REGNUM В Забайкалье с 13 апреля 2021 года открыта продажа билетов на новый прямой пригородный пассажирский поезд сообщением Чита — Сретенск. Как сообщает 14 апреля пресс-служба правительства региона, регулярные рейсы начнутся уже с 23 апреля.

На запуск данного направления из краевого бюджета предусмотрено более 10 миллионов рублей. Оплата будет производится по факту перевозок. Стоимость билета составит 950 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости возобновить пассажирское движение поезда по маршруту Чита — Куэнга — Сретенск власти Забайкалья известили ещё в январе 2020 года. Для того чтобы снизить время, проведённое в пути, с 16 до 12 часов, рассматривалось несколько вариантов доставки пассажиров, в том числе с использованием прицепных вагонов.

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