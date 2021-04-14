Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Microsoft Flight Simulator получила очередное бесплатное обновление World Update 4, которое добавило игру улучшенные карты Франции и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Анонсирующий ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале Xbox.

Отмечается, что, в частности, карты Парижа и Амстердама получили более высокое разрешение. World Update 4 также добавило в Microsoft Flight Simulator «визуальные и логические улучшения для 100 дополнительных аэропортов». После выхода обновления геймеры смогут пройти новые испытания, кроме того, разработчики исправили несколько серьёзных ошибок игры.

Напомним, релиз Microsoft Flight Simulator состоялся 18 августа 2020 года. Разработкой игры занимается студия Asobo.

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